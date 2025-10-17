Συγκινημένος ο Άκης Παυλόπουλος: Ο 11χρονος γιος του, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Εμφανώς συγκινημένος ο Άλης Παυλόπουλος στη σημερινή εκπομπή, την ώρα που έγινε αναφορά στον 11χρονο γιο του, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που διεξάγεται στην Κίνα κατέκτησε ο γιος του Άκη Παυλόπουλου, ο 11χρονος Λάμπης, κάνοντας έτσι τον πατέρα του να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

"Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δυο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς", όπως ανέφερε on air ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, εμφανώς συγκινημένος, ενώ προανήγγειλε και...κεράσματα από Δευτέρα.

