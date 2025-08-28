Συγκινεί ο Θανάσης Βασιλόπουλος με το «αντίο» στον πατέρα του Γιώργο

Με λόγια γεμάτα αγάπη και μνήμη, ο Θανάσης Βασιλόπουλος αποχαιρέτησε δημόσια τον πατέρα του, Γιώργο Βασιλόπουλο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών.

Στην ανάρτηση του ο Θανάσης Βασιλόπουλος σημειώνει :

«Αντίο πατέρα… Τώρα θα είσαι κοντά στη μάνα και θα σε αγκαλιάζει με το βελούδινο άγγιγμά της. Θα είσαι πραγματικά ευτυχισμένος

Εγώ θα θυμάμαι πάντα να μου μετράς με την παλάμη σου τις πατούσες μου για να μου πάρεις τις λαστιχένιες μποτούλες για να παίζω μέσα στα νερά και στη λάσπη, γιατί ήξερες ότι μου άρεσε πολύ…»