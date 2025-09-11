Συγκινεί ο Σάκης Τορουνίδης για τη νέα σχολική χρονιά: «Οι νέοι και η παιδεία είναι το μέλλον της κοινωνίας»

Συγκίνηση προκαλεί σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Σάκης Τορουνίδης, για τη νέα σχολική χρονιά.

Το μήνυμα του Δημάρχου Αμφιλοχίας:

Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, δίνοντας το παρών στον αγιασμό των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου.

«Οι νέοι και η παιδεία είναι το μέλλον της κοινωνίας μας, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για το μέλλον μας. Εύχομαι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς το νέο σχολικό έτος να είναι δημιουργικό και οι μαθητές να απολαύσουν το μοναδικό αυτό ταξίδι της γνώσης με όνειρα, στόχους, ενότητα και συνεργασία.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, με προτεραιότητα να εξασφαλίζουμε την καλή λειτουργία των σχολείων μας και να υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια για ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον και κάθε δράση που προάγει τη μόρφωση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό για τα παιδιά του τόπου μας.

Καλή σχολική Χρονιά με υγεία, δύναμη και πρόοδο».