Συγκινεί ο Ηλίας Βαλάσης για το τροχαίο με τη σύζυγό του – «Απείλησα τον Θεό ότι αν δεν ζούσε, θα αυτοκτονήσω»

Την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του περιέγραψε ο ηθοποιός, Ηλίας Βαλάσης, αποκαλύπτοντας πώς το σοβαρό τροχαίο ατύχημα τον οδήγησε σε απόγνωση και σε μια δραματική «διαπραγμάτευση» με τον Θεό.

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε, την Παρασκευή 12/12, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» τον Ηλία Βαλάση.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, αλλά και για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν μαζί πριν από χρόνια.

Αρχικά, ο Ηλίας Βαλάσης είπε: «Η τελευταία εγκυμοσύνη της γυναίκας μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πέρασε πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και εγώ και οι δύο μου γιου ήμασταν όλη μέρα μουγκοί, σαν να μην υπάρχουμε. Λέγαμε σε όλα ναι. Ήταν ψυχολογικό, ήταν σαν τρελή».

Σε άλλο σημείο, ο Ηλίας Βαλάσης περιέγραψε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από χρόνια με τη σύζυγό του, Δώρα.

Ο Ηλίας Βαλάσης σημείωσε: «Στο ατύχημα εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω. Τότε ήμασταν μαζί αλλά εκείνη την ημέρα είπαμε χωρίζουμε. Ήμασταν με το μηχανάκι και εγώ έσπασα 16 πλευρά. Είχαμε μετωπική σύγκρουση. Όταν την είδα στο πάτωμα είπα ότι αν δεν ζήσει θα αυτοκτονήσω. Σκεφτόμουν τρελά πράγματα. Τα έβαλα με τον Θεό. Ήταν 16 μέτρα πιο πέρα από εμένα. Όταν την πλησίασα, σηκώθηκε, τινάχτηκε και μου είπε “είσαι καλά;”.

Όταν το άκουσα αυτό, είπα θα την παντρευτώ και θα κάνουμε παιδιά. Ήθελε ο θεός να με χαστουκίσει άσχημα για να συνειδητοποιήσω αυτό που έχω».

Ο Ηλίας Βαλάσης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor το 2003. Ο ίδιος έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις για την εμπειρία του στο παιχνίδι και το πώς αυτή επηρέασε τη ζωή του, καθώς είχε αποκαλύψει ότι έχασε θέση στο Πολεμικό Ναυτικό μετά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Ο Ηλίας Βαλάσης, στην προσωπική του ζωή, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, για αυτό και οι δημόσιες εμφανίσεις με τη σύζυγό του, είναι ελάχιστες. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, δύο γιους και μια κόρη.

Πηγή: zougla.gr