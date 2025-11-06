Συγκέντρωση υπογραφών κατά του έργου «Εύρυτος» για την εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη.

Συγκέντρωση υπογραφών ζητείται από την Ένωση Ξενοδόχων Ευρυτανίας, πολίτες, κατοίκους και φίλους της Ευρυτανίας κατά του έργου «Εύρυτος» για την εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή των τελευταίων χρόνων είναι προ των πυλών!

Θέλουν να φυλακίσουν τα ποτάμια μας, να στερήσουν τη ροή, τη ζωή, την ψυχή του τόπου μας!

Δεν θα το επιτρέψουμε!

Τα ποτάμια δεν ανήκουν σε κανέναν — είναι ελεύθερα, όπως κι εμείς!

ΟΧΙ στην Εκτροπή των Ποταμών της Ευρυτανίας – Σώστε τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη!

NO to the Diversion of Evrytania’s Rivers – Save the Krikeliotis and Karpenisiotis!

Προς / To:

Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείο Τουρισμού,Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Δήμος Καρπενησίου, ΕΥΔΑΠ

Prime Minister of Greece, Ministry of Environment & Energy, Ministry of Infrastructure & Transport, Ministry of Tourism, Ministry of Development, Ministry of Justice, Region of Central Greece, Regional Unit of Evrytania, Municipality of Karpenisi, EYDAP (Athens Water Company)

Εισαγωγή

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, με στόχο να ενισχυθεί η υδροδότηση της Αττικής.

Ως Ένωση Ξενοδόχων Ευρυτανίας, ως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούμαστε στον τουρισμό, κάτοικοι, φίλοι και επισκέπτες της Ευρυτανίας — του πιο καθαρού και φυσικού τόπου της Ελλάδας — λέμε ξεκάθαρα ΟΧΙ.

Η λύση στην έλλειψη νερού δεν είναι η καταστροφή άλλων τόπων.

Η Ευρυτανία δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα της αστικής κατανάλωσης.

Γιατί αντιδρούμε

Οικολογική καταστροφή: Οι ποταμοί Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης αποτελούν ζωντανά οικοσυστήματα, ενταγμένα στο δίκτυο Natura. Η εκτροπή τους θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.

Απώλεια φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας: Οι ποταμοί αυτοί δεν είναι “πόροι”. Είναι τοπίο, πολιτισμός, ιστορία και ψυχή του τόπου.

Κίνδυνος για τον οικοτουρισμό: Ο φυσιολατρικός χαρακτήρας της Ευρυτανίας (πεζοπορία, rafting, wellness retreats, οικοτουρισμός) απειλείται άμεσα.

Υπάρχουν εναλλακτικές: Εξοικονόμηση, ανακύκλωση νερού, αφαλάτωση και σύγχρονες λύσεις διαχείρισης είναι πιο βιώσιμες επιλογές για την Αττική.

Ζητάμε:

Την άμεση αναστολή του έργου «Εύρυτος».

Νομική προστασία των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη ως φυσικών μνημείων.

Το μήνυμά μας

Η Ευρυτανία είναι η καρδιά της Ρούμελης — καθαρή, ζωντανή, αυθεντική.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει άλλη μια “πηγή άντλησης”.

Θέλουμε ανάπτυξη που σέβεται τη φύση, τον τόπο και τους ανθρώπους.

«Ναι στη ζωή των ποταμών μας – Όχι στην εκτροπή τους.

Η Ευρυτανία δεν πουλά τη φύση της. Την προστατεύει.»

Ευρυτανία, Οκτώβριος 2025

Ένωση Ξενοδόχων Ευρυτανίας, πολίτες, κάτοικοι και φίλοι της Ευρυτανίας

Υπόγραψε το ψήφισμα ΕΔΩ: https://c.org/dNxZ9FRYj8