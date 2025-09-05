Συγκέντρωση στο Αγρίνιο για τα Τέμπη μετά το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Μαζική συγκέντρωση στο Αγρίνιο για τα Τέμπη μετά το κάλεσμα που απηύθυνε Μαρίας Καρυστιανού.

Κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα απευθύνει η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων και Οικογενειών.

Στο Αγρίνιο, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε αντίδραση στο –όπως καταγγέλλει η κ. Καρυστιανού– «βιαστικό» κλείσιμο της δικογραφίας για την τραγωδία, χωρίς να ληφθούν υπόψη κρίσιμα επιστημονικά πορίσματα που αφορούσαν την παρουσία ξυλολίου και άλλων υδρογονανθράκων σε πολλά σημεία του τόπου του δυστυχήματος.

Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν χρονικά στη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως μια συμβολική κίνηση αντίδρασης και διεκδίκησης δικαιοσύνης.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε την εξέλιξη «ανήθικη και ατιμωτική» για τη μνήμη των θυμάτων, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει άλλο καθεστώς συγκάλυψης.

Δείτε την αφίσα: