Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θέρμο για το κλείσιμο του γραφείου των ΕΛΤΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στο Θέρμο, με αφορμή το κλείσιμο του γραφείου των ΕΛΤΑ της κωμόπολης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Την Δευτέρα 3 Νοεμριου 2025 και ώρα 10:30 πρωί , ο δήμος διοργανωνει μεγάλη εκδήλωση -συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για τον κλείσιμο του Γραφείου των ΕΛΤΑ ΘΕΡΜΟΥ .

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ στο ΘΕΡΜΟ (οδός Κοσμά Αιτωλού)

Καλούνται όλοι οι πολίτες του δήμου ΘΕΡΜΟΥ , της ορεινής Ναυπακτίας , της ορεινής Τριχωνίδας , οι Φορείς , οι βουλευτές , οι δήμαρχοι ,οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι κοινοτήτων να λάβουν μαζικά μέρος , για να καταγγείλουμε και να αποτρέψουμε τη νέα προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής μας .

Εκ του δήμου ΘΕΡΜΟΥ»