Συγγρού: Η στιγμή που άγνωστοι τοποθετούν γκαζάκια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Τη στιγμή που άγνωστοι δράστες τοποθετούν γκαζάκια μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού, πριν τη μεγάλη έκρηξη, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Οι άγνωστοι δράστες αφού τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, τράπηκαν σε φυγή.

Από τον εκρηκτικό μηχανισμό προκλήθηκε έκρηξη η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο:

Στο σημείο βρέθηκαν γκαζάκια και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του παραρτήματος του Υπουργείου.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi