Συγγενείς θυμάτων Τεμπών: Εξώδικο για ζητήματα ασφαλείας στα καθίσματα των τρένων - Ζητούν κατεπείγουσα προκαταρκτική

Ηχηρό καμπανάκι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών 2,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα κρούουν, επιζήσαντες του τραγικού δυστυχήματος και συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι παρά τα σοκαριστικά ευρήματα που αφορούν τα καθίσματα της μοιραίας αμαξοστοιχίας, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την Πολιτεία και τους σιδηροδρομικούς φορείς.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του γερμανικού εργαστηρίου RST Labs για την ευφλεκτότητα των καθισμάτων που είναι αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν σε τρένα τα οποία διατρέχουν το ελληνικό δίκτυο μεταφέροντας επιβάτες έως και σήμερα, ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος απέστειλε μαζί με άλλους συγγενείς εξώδικο στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, από τον οποίο ζητούν να παραγγείλει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την καταλληλότητα των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων που χρησιμοποιεί η Hellenic Train.

Κι αυτό διότι έως και σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση που να αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων από την ΡΑΣ, ενώ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρόλο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και της απαίτησης αλλαγής καθισμάτων στα τρένα, έως σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική πρωτοβουλία.

Στο εξώδικο των συγγενών, πάντως, επισημαίνεται πως από το πόρισμα του εξειδικευμένου εργαστηρίου «ξεκάθαρα προκύπτει γενικότερο ζήτημα ασφάλειας στη μεταφορά των επιβατών σε όλες τις επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train αφού τα καθίσματα είναι επικίνδυνα».

Οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζήσαντες κάνουν λόγο για «μείζον εθνικό ζήτημα ασφάλειας της μεταφοράς της δημόσιας σιδηροδρομικής συγκοινωνίας προς τους πολίτες και επισκέπτες αυτής χώρας», εξηγώντας πως αυτό δεν αντανακλά μια υποκειμενική εκτίμηση, αλλά πηγάζει από αποτελέσματα πιστοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου στο οποίο εστάλησαν τα δείγματα των καθισμάτων των βαγονιών Β2 και Β4 της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα ελεγχθέντα καθίσματα είχαν σχεδόν τέσσερις φορές χαμηλότερη πυραντοχή από τα ισχύοντα σήμερα όρια στην Ευρώπη.

Οι συγγενείς ζητούν από την ΡΑΣ να προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι είναι η καθ΄ύλην αρμόδια αρχή ασφαλείας του σιδηροδρόμου και στο παρελθόν έχει εκδώσει συχνά αποφάσεις για ζητήματα ήσσονος σημασίας συγκριτικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών επιβαταμαξών.

Για την Ηellenic Train, η οποία είναι ο δεύτερος αποδέκτης του εξωδίκου και μισθώνει από το Δημόσιο το τροχαίο υλικό προκειμένου να εκτελεί τα δρομολόγιά της με αυτό, αναφέρουν ότι είναι υπεύθυνη για την καταλληλότητά τους υπογράφοντας συμβάσεις με άλλους φορείς ή εταιρίες προκειμένου να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να αντικαθίστανται ή να ανακαινίζονται τα βαγόνια. Συμπληρώνουν ότι καθίσματα όπως αυτά του Β2 βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62 αλλά και των υπολοίπων βαγονιών έχουν επισκευαστεί ή συντηρηθεί με συμβάσεις του 2022 ή και παλαιότερες. «Συνεπώς φέρετε ακέραιη την ευθύνη τήρησης των προδιαγραφών των υλικών των καθισμάτων τουλάχιστον ίδιων με τις αρχικές», υπογραμμίζουν.

Μιλώντας στο «ethnos.gr» συγγενείς των θυμάτων τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που το ζήτημα πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών έχει λάβει δημόσιες διαστάσεις με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα, να μην έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για την αποφυγή μελλοντικών δυστυχημάτων και να τίθεται σε διακινδύνευση η ζωή πολλών ανθρώπων καθημερινά.

Υπενθυμίζουν μάλιστα το τραγικό δυστύχημα που είχε συμβεί στις 11 Νοεμβρίου του 2000, όταν 155 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε σιδηροδρομική σήραγγα στο Κάπρουν της Αυστρίας, εξαιτίας των ακατάλληλων (μη πυράντοχων) υλικών των βαγονιών.

«Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η υπερθέρμανση μιας ηλεκτρικής συσκευής που προκάλεσε μια μικρή φωτιά, από την οποία οι παγιδευμένοι επιβάτες έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα», τονίζουν.

Το ζήτημα των καθισμάτων επρόκειτο να συζητηθεί κατά πληροφορίες αυτές τις μέρες μεταξύ των διοικήσεων ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων), ΡΑΣ και Hellenic Train, με τη συνάντηση ωστόσο να αναβάλλεται σχεδόν την τελευταία στιγμή και τους συγγενείς να εκτιμούν ότι αυτό επιβεβαιώνει την υποψία τους «για απρόθυμη, επιπόλαια προσέγγιση του ζητήματος» παρά το γεγονός ότι αφορά την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πιστοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ και δεν έχουν προσαρτηθεί στο πόρισμά του ούτε με τη μορφή κάποιου παραρτήματος.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφήνει το υπουργείο Μεταφορών

Το «ethnos.gr» απευθύνθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να λάβει απαντήσεις αναφορικά με πιθανές πρωτοβουλίες ύστερα από τα συγκεκριμένα ευρήματα. Πηγές του υπουργείου σημείωσαν ότι δεν τους έχουν κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα της διερεύνησης που είχε παραγγείλει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ καθώς ο ρόλος του υπουργείου περιορίζεται στην πληρωμή της ανάλυσης, κάτι το οποίο, πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε επίσης με σημαντική καθυστέρηση.

Προσέθεσαν ότι τα ευρήματα εστάλησαν από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ άμεσα στη Δικαιοσύνη, ενώ αναφορικά με την επικινδυνότητα των υφιστάμενων καθισμάτων στα τρένα που εκτελούν ακόμα και σήμερα δρομολόγια, τόνισαν πως βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, τα τρένα αδειοδοτούνται άπαξ και από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕRA) και μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του έτους κατασκευής τους. Αντιθέτως, τα καινούρια τρένα οφείλουν να πληρούν τις πλέον επικαιροποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Στην ερώτηση εάν το υπουργείο προτίθεται να λάβει μέτρα αναφορικά με το ζήτημα, οι ίδιες πηγές άφησαν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των καθισμάτων: «Το θέμα ακόμα διερευνάται πλήρως ανέφεραν».

Στο μεταξύ πηγές και της Ηellenic Train επιμένουν ότι τα κυκλοφορούντα τρένα πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας που ίσχυαν κατά το έτος κατασκευής τους, διευκρινίζοντας ότι υιοθέτηση των σημερινών προδιαγραφών θα ήταν απαραίτητη μόνο στην περίπτωση ολικής ανακατασκευής στο πλαίσιο της οποίας αλλάζει και το «γέμισμα» των καθισμάτων.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή απαίτηση αλλαγής των καθισμάτων, στην εξίσωση μπαίνει και το γεγονός πως το τροχαίο υλικό δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Hellenic Train αλλά του ελληνικού Δημοσίου μέσω του ΟΣΕ στον οποίο μεταφέρθηκε πρόσφατα η κυριότητα και ως εκ τούτου τέτοιες δράσεις θα πρέπει πιθανότατα να αναληφθούν από κοινού, όπως εκτιμούν σιδηροδρομικές πηγές.

Πηγή: ethnos.gr