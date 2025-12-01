Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Μεσολογγίου για την επανεκλογή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου

Συγχαρητήριο μήνυμα εξέδωσε ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για την επανεκλογή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Το μήνυμα έχει ως εξής:

Εκφράζω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου στον κ. Χρήστο Παΐσιο για την επανεκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Η εκλογή του αυτή, αποτελεί αναγνώριση της σθεναρής αφοσίωσής του στον θεσμό της Δικαιοσύνης και στον νομικό κόσμο της περιοχής μας που εκπροσωπεί επάξια. Του εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία και στη νέα του θητεία, προκειμένου να συνεχίσει το έργο του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης μας.