Συχνό θέαμα τα νεκρά ζώα στον δρόμο Αγρινίου - Θέρμου

Συχνό θέαμα τα νεκρά ζώα στον δρόμο Αγρινίου - Θέρμου σύμφωνα με μαρτυρία συμπολίτη στο sinidisi.gr με αδέσποτα να παρασύρονται συνεχώς από διερχόμενα οχήματα.

Μακάβριο σκηνικό αποκαλύπτεται με μεγάλη συχνότητα στον νέο κλειστό δρόμο που συνδέει το Αγρίνιο με την Καμαρούλα, απέναντι από τα LIDL στην εθνική οδό Αγρινίου – Θέρμου.

Σύμφωνα με καταγγελία συμπολίτη, ο οποίος απέστειλε και σχετική φωτογραφία στο sinidisi.gr, το σημείο έχει μετατραπεί σε τόπο θανατηφόρων τροχαίων για αδέσποτα – κυρίως σκυλιά. Τα ζώα παρασύρονται από διερχόμενα οχήματα, τα οποία κινούνται με ταχύτητα, παρότι το συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν έχει ακόμη παραδοθεί επίσημα στην κυκλοφορία.

«Δεν είναι δυνατόν να αντικρίζουμε καθημερινά τέτοιες εικόνες. Πρόκειται για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη ζωή, αλλά και για κίνδυνο σε έναν δρόμο που δεν έχει παραδοθεί ακόμη στην κυκλοφορία», σημειώνει στο sinidisi.gr ο συμπολίτης μας