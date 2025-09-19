Super League: Πρόστιμο 1.000€ στον Παναιτωλικό για τον αγώνα με τον Βόλο

Η Super League επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ στον Παναιτωλικό για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα της  3ης αγωνιστικής με τον Βόλο.

 

Σε σχετική ανακοίνωση το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League:

«Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Η Αθλητική Δικαστής, Μαρία Σκολαρίκη

Ο Γραμματέας, Στυλιανός Βασιλειάδης»

19 Σεπ 2025

