Super League: H ΑΕΚ ήρθε βόλτα και διέλυσε τον Παναιτωλικό με 0-5

Από νίκη σε νίκη, με μπαλάρα, σκορ και… σηκώνοντας τον ενθουσιασμό στα ύψη, η ΑΕΚ διέλυσε τον Παναιτωλικό με 0-5 και φωνάζει πολύ δυνατά ότι είναι εδώ για τη μάχη του τίτλου!

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» λέει η γνωστή ελληνική παροιμία και ισχύει για την περίπτωση του Λιούμπισιτς, ο οποίος απείλησε πρώτος στο 10′, έστω και με δόση τύχης, καθώς η σέντρα του για τον Καλοσκάμη σταμάτησε στο δοκάρι του Τσάβες. Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και με πολλές πλαγιοκοπήσεις «εγκλώβισε» τον Παναιτωλικό που άντεξε έως το 26′, καθώς οι τελικές πάσες δεν ήταν σωστές.

Στο 26′, λοιπόν, ο Τσάβες έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτς έπαιξε γρήγορα για τον Καλοσκάμη, ο τερματοφύλακας των «κιτρινομπλέ» απέκρουσε το πλασέ του και ασταθώς την κεφαλιά του Λιούμπισιτς για να γράψει το 0-1 ο Πινέδα από κοντά! Στο 34′ ήλθε και το 0-2 χάρη στο ανέβασμα του Λιούμπισιτς από τα αριστερά και το άψογο τελείωμα του Ζοάο Μάριο μέσα από την περιοχή, ο οποίος ξεκίνησε τη φάση.

Πάνω που πήγαιναν όλα… πρίμα για την ΑΕΚ, στο 38′ ο Ρέλβας έπεσε στο χορτάρι με ενοχλήσεις στο προσαγωγό. Άντεξε ως την ανάπαυλα, έπειτα τσέκαρε το πόδι του και έπαιξε έως το 68′, όταν ο Χρυσόπουλος τον αντικατέστησε, αλλά όχι αναγκαστικά.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έψαξε την αντίδραση στο 41′, όμως το σουτ του Μίχαλακ από τα αριστερά πέρασε δίπλα την εστία του Στρακόσα, στην καλύτερη στιγμή του Παναιτωλικού στο ματς. Ο Τσάβες απέκρουσε το σουτ του Πινέδα στο 44′ και το ημίχρονο έκλεισε στο 0-2, προτού ξεσπάσει… καταιγίδα «γκολ» στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς, ο οποίος σημείωσε δυο γκολ και μοίρασε δυο ασίστ φωνάζοντας, επίσης, «παρών» στον Μάρκο Νίκολιτς. Αντίθετα, ο Τσάβες ολοκλήρωσε άδοξα το τελευταίο παιχνίδι του στο Αγρίνιο, καθώς ο δανεισμός του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς λήγει και υπάρχει απόσταση για νέο «deal». Ο κόσμος αποθέωσε τον 30χρονος τερματοφύλακα, δίνοντάς του μια ανθοδέσμη και ανεβάζοντας ένα πανό προς τιμήν του, ελπίζοντας να μείνει στον σύλλογο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου / 4-3-3): Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (89′ Μάνος), Μπουχαλάκης (46′ Αγαπάκης), Εστεμπάν (72′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ, Σμυρλής (46′ Νικολάου), Ματσάν, Άλεξιτς (72′ Αγκίρε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68′ Χρυσόπουλος), Πενράις (80′ Πήλιος), Μαρίν (68′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (63′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68′ Ελίασον).

