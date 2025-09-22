Super League 2: Ο Αγρινιώτης Προδρομίτης και ο Σμυρλής του Παναιτωλικού κορυφαίοι νέοι με ισοψηφία

Ο Αγρινιώτης Θανάσης Προδρομίτης και ο Λάμπρος Σμυρλής του Παναιτωλικού αναδείχθηκαν κορυφαίοι νέοι στη Super League 2 με ισοψηφία στα βραβεία ΠΣΑΠΠ.

Στην περσινή αγωνιστική περίοδο της Super League 2, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν στον Α’ Όμιλο για την απόδοσή τους: ο Θανάσης Προδρομίτης και ο Λάμπρος Σμυρλής.

Ο Προδρομίτης, που κατάγεται από το Αγρίνιο, έκανε αισθητή την παρουσία του με τη φανέλα της Νίκης Βόλου.

Ο Σμυρλής, ο οποίος αγωνιζόταν με την ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ, πλέον εντάσσεται στο ρόστερ του Παναιτωλικού.

22 Σεπ 2025

Ετικέτες: Super League 2, ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΣΑΠΠ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ

