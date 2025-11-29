Στρατιωτική «βοήθεια» στην αγορά του Μεσολογγίου

Η αγορά του Μεσολογγίου θα αρχίσει να κινείται με την στρατιωτική “βοήθεια” καθώς με την έλευση νεοσύλλεκτων τα ταμεία των εμπόρων θα αναβιώσουν όπως εκτιμάται λόγω της επισκεψιμότητας στελεχών και οικογενειών

Όταν οι έμποροι βλέπουν την οικονομική στενότητα των καταναλωτών σε τι άλλο μπορούν να προσδοκούν; Στο να απευθυνθούν φυσικά σε περισσότερο κόσμο. Αυτό το έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα και το γενικότερο προφίλ της κάθε πόλης. Στο Αγρίνιο λοιπόν οι προσδοκίες για «ξένο» κόσμο, ποτέ δεν ήταν αυξημένες.

Στο Μεσολόγγι πάντως εσχάτως κάτι κινείται… με την προσδοκία να αναβίωσει στα ταμεία των εμπόρων η παλιά «δόξα» του στρατοπέδου. Η επόμενη σειρά οπλιτών που θα παρουσιαστεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων θα αριθμεί περίπου 950 άτομα, τριπλάσιο αριθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παράλληλα, η διάρκεια της εκπαίδευσης τους θα αυξηθεί σε τρεις μήνες, αντικαθιστώντας τη μέχρι σήμερα βασική εκπαίδευση διάρκειας 18 ημερών. Επιπλέον, θα διπλασιαστεί ο αριθμός των αξιωματικών και υπαξιωματικών που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των οπλιτών.

«Τα εν λόγω στελέχη, μαζί με τις οικογένειές τους, θα αναζητήσουν κατοικία στην περιοχή, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την τοπική οικονομία» λέει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικό Σύλλογος Μεσολογγίου μετά τη συνάντηση που είχε με το διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης.

Εφημερίδα «Συνείδηση»