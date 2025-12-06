«Στρατηγείο» έστησαν στα διόδια Αγγελοκάστρου οι αγρότες – Το στέγαστρο προμηνύει αγώνα διαρκείας στο Αγρίνιο

Να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες, δημιουργώντας πάραλληλα ένα ιδιότυπο «στρατηγείο», είναι αποφασιμένοι οι αγρότες που απέκλεισαν τα διόδια της Ιόνιας Οδού στο Αγγελόκαστρο.

«Ο αγώνας θα έχει διάρκεια», ξεκαθάρισαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στον αποκλεισμό των διοδίων στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου.

Έφτασαν προετοιμασμένοι να δημιουργήσουν σιδηροκατασκευή για να τους προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες στην άκρη του δρόμου.

Το στέγαστρο κατασκευάζεται στην άκρη του οδοστρώματος, στην Ιόνια Οδό ενώ στο σχεδιασμό έχει προβλεφθεί και …πόρτα!

Οι αγροκτηνοτρόφοι που τονίζουν ότι από την έκβαση των κινητοποιήσεων θα κριθεί η επιβίωσή τους, εμφανίζονται διατεθειμένοι να μείνουν για πολύ στους δρόμους.

Με τους ρυθμούς που κινελιται το «έργο», σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί!

Δείτε φωτογραφίες: