Στους Μιλγουόκι Μπακς ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση
Με τους Μιλγουόκι Μπακς ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, για two – way συμβόλαιο και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που τρία αδέρφια θα αγωνίζονται στην ίδια ομάδα.

 

Μετά την αποχώρησή του από τον Άρη, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο συμφώνησε με την ομάδα του Γιάννη και θα βρίσκεται στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο 24χρονος αθλητής θα παλέψει για να αποκτήσει μόνιμο συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο μικρότερος αδερφός από την οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί στη G – League στο παρελθόν με τις θυγατρικές ομάδες των Ράπτορς και τον Μπακς.

13 Οκτ 2025

