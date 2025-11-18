Στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις τους

Την ώρα που οι αγρότες πραγματοποιούν συσκέψεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ακόμη ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνει το δρόμο για τη φυλακή. Σύμφωνα με την κατηγορία φέρεται να είχε λάβει επιδοτήσεις χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι δικαστές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση στους 14. Η ανάκριση για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Σε πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας στις 23 Νοεμβρίου, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων για τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι παραγωγοί της χώρας διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Μηχανοκίνητη πορεία στην Βέροια πραγματοποίησαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ημαθίας. Ζητούν άμεσα λύση στο υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, της καθυστέρησης στην πληρωμή των ενισχύσεων τους και την ευλογιά που θερίζει τα κοπάδια τους.

Οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας επέδωσαν ένα ψήφισμα προς την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ενώ τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν και προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες της Αχαΐας προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.

Συσκέψεις των αγροτών

Η αρχή των αγροτικών κινητοποιήσεων έγινε και φέτος από την Αγιά. Χθες οι αγρότες της Αγιάς μαζικά με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βγήκαν στους γύρω δρόμους της κωμόπολης, διεκδικώντας επί της ουσίας την επιβίωση τους.

Σε αυτό συμπυκνώνονται τα αιτήματα των αγροτών, στο να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μείνουν στη γη τους και να την δουλέψουν.

Τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί μια σειρά συσκέψεων, με απώτερο στόχο βεβαίως την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έως ότου δοθούν λύσεις.

Στα ζητήματα αιχμής των αγροτών, είναι το μέτρο 23, το οποίο ανακοινώθηκε από το υπουργείο, είναι 176 εκατομμύρια.

Προέρχεται από ανακατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, επρόκειτο, λένε οι αγρότες, ήδη να δοθεί σε αυτούς. Δεν έχει δοθεί ακόμη. Δεν έχουν αποδοθεί δηλαδή τα χρήματα από την ανακατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι οι επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουν δοθεί για τους γνωστούς λόγους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου βεβαίως αφορά στο τέλος του Νοέμβρη, είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αγιάς. Τα κεράσια ως γνωστόν η συγκομιδή των κερασιών γίνεται τον Μάϊο. Τα κεράσια επλήγησαν σοβαρά από τον παγετό του περασμένου Απριλίου – Μαΐου.

Από τότε, παρότι ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, παρότι οι αγρότες πλήρωσαν το τέλος εκτίμησης, εν τούτοις στα μέσα Νοέμβρη ακόμη οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί. Αυτό λοιπόν ζητούν επί της ουσίας να αλλάξει. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις να δίνονται έγκαιρα και πάντως στο ποσοστό της ζημιάς. Αν είναι 100% η ζημιά δηλαδή, να αποζημιωθούν στο 100%.

Ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα συγκεντρωθούν Πανθεσσαλικά στα Φάρσαλα, την προσεχή Τρίτη και θα ακολουθήσει η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, προκειμένου οι αγρότες από όλη την Ελλάδα πια, να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους σε σχέση με την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, αφορολόγητες, ακατάσχετες και εκχωρεί τις ενισχύσεις, διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων και αυστηροποίηση των ποινών. Δεν θα αποζημιώνονται όσοι προχώρησαν σε παράνομα εμβολιασμό ή δεν τήρησαν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας τόνισε πως η δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη των κτηνοτρόφων δεν έχει ολοκληρωθεί: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν τελειώσαμε, διότι είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται και η οποία θα μας φέρει μπροστά στην υποχρέωση και να ενισχύσουμε ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο με επιπλέον μέτρα, ενδεχομένως και με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά να κάνουμε και οποιαδήποτε άλλη κίνηση πρέπει».

Όσον αφορά στην καθυστέρηση στις πληρωμές των ενισχύσεων, ο Κώστας Τσιάρας επισήμανε ότι οφείλεται στις διασταυρώσεις, τους ελέγχους και σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

