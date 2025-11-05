Στον Παπαθανάση ο Χρ. Μαυραγάνης για τα οικονομικά των ενστόλων

Ο Αγρινιώτης Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων ( ΠΟΑΣΥ ), Χρήστος Μαυραγάνης , μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα Βασίλη Νάκο συναντήθηκαν χθες με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση , στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

​Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, έγινε εκτενής διάλογος για τις επικείμενες αυξήσεις και τις περαιτέρω βελτιώσεις των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, με ορίζοντα το 2026.

​Ο Υπουργός αφού άκουσε τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του διαλόγου με τους αστυνομικούς για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Εφημερίδα «Συνείδηση»