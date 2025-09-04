Στον Παναθηναϊκό ο Αγρινιώτης Χαράλαμπος Μήτσος

Στον Παναθηναϊκό ο Αγρινιώτης Χαράλαμπος Μήτσος, ο τρίτος αθλητής της Ακαδημίας Άλφα 93 που ακολουθεί τον δρόμο προς τους «πράσινους».

Η Ακαδημία Μπάσκετ της Άλφα 93 ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τη μεταγραφή ενός ακόμη αθλητή της στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον Χαράλαμπο Μήτσο, γεννημένος το 2010, ο οποίος γίνεται ο τρίτος παίκτης της Ακαδημίας που ακολουθεί τον δρόμο προς τους «πράσινους» τα τελευταία τρία χρόνια.

Είχαν προηγηθεί οι αδελφοί Γεωργά, Χρήστος (2007) και Σωτήρης (2009), ενώ τώρα ο Χαράλαμπος θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο αγαπημένο του άθλημα σε ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά σωματεία της χώρας.

Η οικογένεια της Άλφα 93 τον στηρίζει και του εύχεται μέσα από την καρδιά της να εκπληρώσει τα όνειρά του.