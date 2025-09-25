Στον Παναιτωλικό ο ταλαντούχος guard Γιάννης Μίμης!

Ο Παναιτωλικός ενισχύει το ρόστερ του, καθώς ο ταλαντούχος guard Γιάννης Μίμης αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην ομάδα μπάσκετ.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Φ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Μίμη.

Ο νεαρός guard που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου μας, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Πρωτέα Γρεβενών.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τα χρώματά μας.