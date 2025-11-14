Στον «πάγο» η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης στην Αιτωλοακαρνανία

Οι υψηλές θερμοκρασίες κράτησαν χαμηλή τη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το επίδομα και η πτωτική τάση της τιμής αναμένεται να αυξήσουν το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών Δημοσθένη Κακούρη.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κράτησαν σχεδόν μηδαμινό το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην Αιτωλοακαρνανία όσον αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το επίδομα και η πτωτική πορεία της τιμής του πετρελαίου, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να «αναθερμάνει» το ενδιαφέρον. Στον «πάγο» είναι ακόμη η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης από τους καταναλωτές, διότι ο καιρός μέχρι τώρα είναι σχετικά καλός. Το επόμενο χρονικό διάστημα, όμως, αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και να υπάρξουν παραγγελίες από τους καταναλωτές. Κι αυτό επειδή, αφενός άνοιξε η πλατφόρμα «my θέρμανση» για τη επιδότηση και αφετέρου θα πλησιάζουμε στους μήνες που το κρύο θα κάνει την εμφάνισή του.

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές δεν κάνουν μεγάλες παραγγελίες, ωστόσο, φροντίζουν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους όλη την περίοδο του χειμώνα. Τα λίτρα που παραγγέλνουν ξεκινούν από τα 200 και φτάνουν μέχρι και τα 500. Φέτος, από την αρχή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι και σήμερα, η τιμή του πετρελαίου έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταγράψει πτωτική πορεία, κάτι που θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για να προμηθευτούν πετρέλαιο οι καταναλωτές.

Το επίδομα θέρμανσης στην Αιτωλοακαρνανία κυμαίνεται μεταξύ 180 ευρώ και 200 ευρώ, ενώ σχετίζεται με τα εισοδηματικά κριτήρια του καταναλωτή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας, Δημοσθένης Κακούρης, μιλώντας στη «Συνείδηση» αναφέρθηκε στη ζήτηση και τις παραγγελίες, στο επίδομα θέρμανσης και στους κανόνες ασφαλείας.

Ζήτηση – παραγγελίες

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Κακούρη: «Η ζήτηση στην Αιτωλοακαρνανία λόγω του ότι ο καιρός για την εποχή είναι καλός δεν είναι μεγάλη. Η τιμή φέτος ξεκίνησε με 1 ευρώ και 10 λεπτά και μετά από τις 20 Οκτωβρίου καταγράφηκε ένα ξαφνικό άλμα, φτάνοντας την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 20 λεπτά, τιμή που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Παρατηρείται, πάντως, μια πτωτική τάση η οποία θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Ευελπιστούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω του ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση, αλλά και λόγω του ότι πλησιάζουμε προς τους κρύους κατά κανόνα μήνες, να αλλάξουν τα πράγματα και να υπάρξει ζήτηση, να γίνουν παραγγελίες. Τα τελευταία χρόνια η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει. Πλέον, οι παραγγελίες κατά μέσο όρο, ανέρχονται περίπου στα 400 με 500 λίτρα, για να καλύψει κάποιος τις βασικές ανάγκες, ενώ όσο υπάρχουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες τα λίτρα της παραγγελίας μπορεί να είναι ακόμη και 200 ή 300.

Ωστόσο, όσοι επιλέγουν να ζεσταθούν με πετρέλαιο κάνουν και επιπλέον παραγγελίες για να ζεσταθούν, αν και γενικά η τάση είναι να προμηθεύονται μικρές ποσότητες πετρελαίου σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρόμοια εικόνα εκτιμούμε ότι θα είναι και φέτος, ανεξαρτήτως αν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι παραγγελίες».

Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης στην Αιτωλοακαρνανία, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας: «κυμαίνεται μεταξύ 180 ευρώ και 200 ευρώ, διότι ο νομός μας ανήκει στην ζώνη Γ, ενώ το ακριβές ποσό που θα εισπράξει ο εκάστοτε πολίτης που θα προμηθευτεί πετρέλαιο και θα υποβάλει αίτηση για επιδότηση εξαρτάται από τα εισοδηματικά του κριτήρια.

Η περίοδος υποβολής αίτησης για επίδομα θέρμανσης διαρκεί μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου και οι δικαιούχοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα «my θέρμανση» και να δηλώσουν τα στοιχεία τους με τους κωδικούς taxis. Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία, η πλατφόρμα δεν θα είναι διαθέσιμη. Η προθεσμία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης είναι μεταξύ 15.10.25 και 31.03.26. Στο διάστημα αυτό όποιος προμηθευτεί πετρέλαιο και εφόσον έχει κάνει την αίτησή του μέχρι και τις 05.12.25 δικαιούται το επίδομα.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί μέχρι και τις 23.12.25 και η δεύτερη μέχρι και 30.05.26. Οι καταναλωτές θα πρέπει να δώσουν στο πρατηριούχο που θα τους προμηθεύσει με πετρέλαιο θέρμανσης τον ΑΦΜ, τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ θα πρέπει ο καταναλωτής να λάβει το παραστατικό του. Όμως οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ο αριθμός παροχής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει κάνει ο καταναλωτής την αίτηση στην πλατφόρμα «my θέρμανση». Δεν πρέπει να γίνει λάθος. Η υποχρέωση για να σταλούν τα στοιχεία των καταναλωτών στην πλατφόρμα είναι των πρατηριούχων, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το επίδομα».

Κανόνες ασφαλείας και χαρακτηριστικά

Τέλος, ο κ. Κακούρης επεσήμανε: «Το πετρέλαιο πρέπει να έχει καθαρό κόκκινο χρώμα. Βασικό στοιχείο για την διαδικασία της προμήθειας πετρελαίου είναι ο καταναλωτής να κάνει προμέτρηση της δεξαμενής του και μόλις παραλάβει το πετρέλαιο να κάνει και πάλι μέτρηση, ενώ ο πρατηριούχος πρέπει κατά τη διαδικασία να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας».

Επισημαίνεται τέλος ότι επιδότηση προβλέπεται εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και για το φωτιστικό πετρέλαιο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ, καθώς και για την ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει επιδότηση μόνο για ένα είδος θέρμανσης.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»