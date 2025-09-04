Στον Μύτικα o Alexey Molchanov, ο σούπερ σταρ των ελεύθερων καταδύσεων

Ο Alexey Molchanov, ο σούπερ σταρ των ελεύθερων καταδύσεων, βρίσκεται στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που φιλοξενεί ο Δήμος Ξηρομέρου.

Ο κορυφαίος αθλητής (στο κέντρο της φωτογραφίας) που καταφέρνει να σπάζει το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο την Πέμπτη (4.9.25) έκανε την προπόνησή του εν όψει της έναρξης της σπουδαίας διοργάνωσης που μετατρέπει την περιοχή σε ξεχωριστό καταδυτικό προορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Alexey είναι γιος της Natalia Molchanova. της μεγαλύτερης κατά πολλούς ελεύθερης δύτριας στον κόσμο που το 2015, δυστυχώς, εξαφανίστηκε στις ακτές κοντά στη Φορμεντέρα, στη Θάλασσα των Βαλεαρίδων, στη διάρκεια κατάδυσης.

Από αυτήν φαίνεται ότι κληρονόμησε την αγάπη για το απαιτητικό άθλημα, την εργατικότητα, την επιμονή, την πειθαρχία και την ακατανίκητη ανάγκη να ξεπερνάει τα όρια του!

Η σχολή ελεύθερης κατάδυσης που διευθύνει o Alexey Molchanov φέρει το όνομα της αθλήτριας - θρύλου του free diving, της μητέρας του!