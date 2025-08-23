Στον Μύτικα για προπονήσεις η παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης Alessia Zecchini

Στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιταλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης Alessia Zecchini, πραγματοποιώντας προπονήσεις στα καταγάλανα νερά της περιοχής.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενθουσιάζοντας τόσο τους θαυμαστές της όσο και την τοπική κοινωνία.

Η Zecchini, που θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της κατάδυσης διεθνώς, έχει καταρρίψει πολλά παγκόσμια ρεκόρ και συνεχίζει να εμπνέει νέους αθλητές με τις επιδόσεις και τη δράση της.

Η επιλογή της να προπονηθεί στον Μύτικα αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές και τις δυνατότητες της περιοχής ως προορισμού για θαλάσσια αθλήματα παγκόσμιου επιπέδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alessia Zecchini (@alessia.zecchini)