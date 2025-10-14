Στον Εύηνο η ΕΟΕΔ Μεσολογγίου σε μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών

Τις δυνάμεις της δοκίμασε η ΕΟΕΔ Μεσολογγίου στον Εύηνο, στο πλαίσιο της άσκησης «ΜΕΤΟΠΩΡΟΝ 2025», ενισχύοντας τη συνεργασία και την ετοιμότητα των μελών της.

Η ανακοίνωση:

Την επιχειρησιακή ικανότητα στη συνδρομή περιστατικών έρευνας και διάσωσης επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης - Ε.Ο.Ε.Δ στην άσκηση με το κωδικό όνομα «ΜΕΤΟΠΩΡΟΝ 2025». Η άσκηση η οποία είχε διάρκεια 2 ημερών(11& 12 Οκτωβρίου ) πραγματοποιήθηκε στη περιοχή του ποταμού Εύηνου. Στην συγκεκριμένη άσκηση τα σενάρια αφορούσαν,ορεινά ατυχήματα,εξαφανίσεις ανθρώπων σε δύσβατες και επικίνδυνες πλαγιές,έρευνα,Α΄Βοήθειες, συνέπεια σεισμού και μεταφορά τραυματία σε ασφαλές σημείο,στήσιμο καταυλισμού,χρήση πυξίδας,καταρρίχηση από γέφυρα 15m,ανέλκυση φορείου,τεχνικές καταρρίχησης και αναρρίχησης.

«« Η εν λόγω άσκηση που της δώσαμε το κωδικό όνομα «ΜΕΤΟΠΩΡΟΝ 2025»,ήταν μια προγραμματισμένη άσκηση στα πλαίσια της ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο.Ε.Δ πάνω στην Έρευνα και την Διάσωση με θεωρητική εκπαίδευση και πρακτικές εξασκήσεις.Η ΕΟΕΔ θα συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει στην πρόληψη και την προστασία της Ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου. »» δήλωσε ο Αρχηγός της Ε.Ο.Ε.Δ Διονύσης Τσιρόγλου.

Δείτε φωτογραφίες: