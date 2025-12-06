Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, 2025
Στον χορό των κινητοποιήσεων η Ναυπακτία και η Δωρίδα – Στήθηκε μπλόκο στον κόμβο του Ξηροπήγαδου στη Ναύπακτο

Στήριξης από τους δημάρχους Δωρίδας Δημήτρη Γιαννόπουλο και Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και Δωρίδας.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση στο δημαρχείο Ευπαλίου και μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μπλόκο στη γέφυρα του Ξηροπήγαδου στη Ναύπακτο.

Οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων τους, ενώ παράλληλα στα αιτήματά τους προστέθηκε και η αποζημίωση των κτηνοτρόφων που τα κοπάδια τους θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνει στο σημείο ενώ δεν αποκλείεται να προβαίνουν και σε κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου Ιτέας στο ύψος του κόμβου των Μαλαμάτων.
Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ταξί Ναυπάκτου και Ευπαλίου με τον πρόεδρο του Σωματείου της Ναυπάκτου Θωμά Μπανιά, να εμψυχώνει τους αγρότες λέγοντας πως είναι μαζί τους ο κλάδος σε ότι μορφή κινητοποίησης αποφασιστεί. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προέδρου των συνταξιούχων Φωκίδας ενώ μύνημα στήριξης στον αγώνα των αγροτών απέστειλε και η Ομοσπονδία Επαγγελματικό τεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας. Τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής, στηρίζει και ο δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος αλλά και ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας.
Σωτήρης Καρέλης

