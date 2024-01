Στόχος του Ολυμπιακού ο Ράντονιτς

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 27χρονος Σέρβος εξτρέμ της Τορίνο έχει προστεθεί στη λίστα του Ολυμπιακού, που θα κινηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του στις τελευταίες ημέρες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ένα νέο όνομα προέκυψε στη μεταγραφολογία του Ολυμπιακού, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον Νεμάνια Ράντονιτς, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Τορίνο. Οι “ερυθρόλευκοι” εξερευνούν την υπόθεση του 27χρονου Σέρβου εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το 2025, αλλά ενδέχεται να αποχωρήσει, καθώς γι’ αυτόν έχουν ενδιαφερθεί τόσο η Μόντσα, όσο και η Μαγιόρκα.

«Ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει τον Νεμάνια Ράντονιτς στη λίστα του ως ένας από τους στόχους για τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου. Έγιναν συζητήσεις, εφόσον ο Ράντονιτς μπορεί να φύγει από την Τορίνο, μετά το ενδιαφέρον της Μόντσα και της Μαγιόρκα νωρίτερα μέσα στον μήνα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Excl: Olympiacos have added Nemanja Radonjić to their list as one of the targets for the final days of transfer window.

Discussions took place as Radonjić can leave Torino after attracting interest from Monza and Mallorca earlier this month. pic.twitter.com/45ddr1qq3w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024