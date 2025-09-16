Στο βουνό των θεών ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγρινίου - Τριήμερη εξόρμηση στον Όλυμπο

Στο βουνό των θεών βρέθηκε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγρινίου σε μία υπέροχη τριήμερη εξόρμηση στον Όλυμπο.

Η ανακοίνωση:

Για μια ακόμα φορά, ο ΕΟΣ Αγρινίου πραγματοποίησε μια υπέροχη τριήμερη εξόρμηση στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, στις 5-7 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά η κυρίως ανάβαση στο οροπέδιο των Μουσών έγινε από 2 διαφορετικές πλευρές του βουνού.

Η Α' ομάδα από 15 άτομα έκανε την δύσκολη ανάβαση της Κόψης Μπαρμπαλά με αφετηρία το καταφύγιο Κρεβάτια, ενώ η Β' ομάδα από 22 άτομα έκανε την κλασική ανάβαση από την Γκορτσιά μέσω Πετρόστρουγκας. 5 ακόμα άτομα ανέβηκαν μέχρι την κορυφή Σκούρτα (πριν το οροπέδιο) και επέστρεψαν. Μετά από μια μαγική βραδιά στο οροπέδιο των Μουσών και στο καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης, επιστρέψαμε την Κυριακή όλοι μαζί μέσω της διαδρομής που περνάει από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός και καταλήγει στα Πριόνια.

Αν και ο καιρός ήταν ιδανικός, η ομάδα μας δεν κατέστη δυνατό να ανεβεί και στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολύς και το πεδίο επικίνδυνο. Παρόλα αυτά, 3 μέλη του συλλόγου μας έκαναν μια γρήγορη ανάβαση πολύ νωρίς το πρωί την Κυριακής με την ανατολή του ηλίου.

Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα, πάντα ψηλά!

Δείτε το βίντεο: