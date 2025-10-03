Στο Βερολίνο καθηγήτριες του Γυμνασίου Λεπενούς στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Στο Βερολίνο βρέθηκαν οι καθηγήτριες του Γυμνασίου Λεπενούς για να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η ανακοίνωση:

Από τις 21 έως τις 26 Ιουλίου 2025, οι εκπαιδευτικοί Γερόλυμου Ειρήνη και Κολεντίνη Eυανθία από το Γυμνάσιο Λεπενούς συμμετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δεξιότητες του 21ου αιώνα για εκπαιδευτικούς και μαθητές».

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης κινητικότητας του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ ΚΑ122 με τίτλο «Οι διδάσκοντες διδάσκονται, οι μαθητές ωφελούνται» (Αριθμός σύμβασης: 2024-1-EL01-KA122-SCH-000205512)

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, και διοργανώθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Europass Teacher Academy. Συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από 10 ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που προσέφερε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και δημιουργία προσωπικών επαφών για μελλοντικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτόμες πρακτικές που ενισχύουν:

τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη,

τη συνεργατική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων,

τις ψηφιακές δεξιότητες και τον παιδαγωγικό μετασχηματισμό της διδασκαλίας

τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην εκπαιδευτική πράξη

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιστορικά σημεία της πόλης προσφέροντας πολύτιμη πολιτισμική εμπειρία και βαθύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η εμπειρία αυτή θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς και το σχολείο, ενισχύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας και εμπλουτίζοντας το μαθησιακό περιβάλλον με καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του Γυμνασίου Λεπενούς https://gymlep.gr/