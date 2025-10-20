Στο Θέρμο φοιτητές και ο κοσμήτορας του Μετσόβειου Πολυτεχνείου μελετούν την τοπική αρχιτεκτονική

Το Θέρμο επισκέφθηκαν φοιτητές και ο κοσμήτορας του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, μελετώντας από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τα ιστορικά κτίρια της περιοχής.

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθούμε στο δήμο ΘΕΡΜΟΥ τον Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Ματθαίο Παπαβασιλείου.

Επίσης τιμή και χαρά αποτελεί για τον Δήμο Θέρμου η φιλοξενία των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση και Μελέτη Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων». Οι φοιτητές βρίσκονται στον τόπο μας για να μελετήσουν από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τα ιστορικά κτίρια και τον οικιστικό μας ιστό. Η παρουσία τους φέρνει ζωντάνια, έμπνευση και μια νέα ματιά στον πολιτιστικό πλούτο του Δήμου Θέρμου.

Η φιλοξενία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας του Δήμου μας ένα άνοιγμα προς τα πανεπιστήμια, την επιστημονική κοινότητα και τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, το Θέρμο προβάλλει την ιστορία και την ταυτότητά του, ενώ παράλληλα δημιουργεί γόνιμες βάσεις για μελλοντικές συνέργειες .

Ευχαριστούμε θερμά τον Κοσμήτορα κ. Παπαβασιλείου, καθώς και τους καθηγητές Σταυρούλα Λάβα και Γιάννη Γιαννούτσο, όπως και τους φοιτητές, για το ενδιαφέρον και τον σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζουν το αντικείμενο τους , την αρχιτεκτονική των οικισμών και των κτιρίων που επέλεξαν να μελετήσουν.

Τον δήμο ΘΕΡΜΟΥ εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Κατερίνα Λάμπου και το μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του ΚΠΕ Φώτιος Αγγελόπουλος.

Ο Δήμος Θέρμου θα παραμένει πάντα ανοιχτός στη γνώση, τον διάλογο και τις νέες ιδέες».