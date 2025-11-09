Στο στόχαστρο και η Αμβρακία – Από το Ρίβιο μέχρι τον Πεταλά το νέο προτεινόμενο έργο αντλησιοταμίευσης

Συνεχίζει μετά την Τριχωνίδα η «Aqua Resistance». Στο στόχαστρο και η Αμβρακία, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“. Από το Ρίβιο μέχρι τον Πεταλά το νέο προτεινόμενο έργο αντλησιοταμίευσης, παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα της λίμνης μειώνονται

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μετά τα Κρεμαστά, όπου ήδη κατασκευάζεται έργο αντλησιοταμίευσης από την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» και την Τριχωνίδα, στην οποία έχουν προταθεί δύο τέτοια έργα, σειρά παίρνει η Λίμνη Αμβρακία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ανομβρίας, που επικρατεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου η στάθμη της παρουσιάζεται αρκετά μειωμένη.

Η εταιρεία «AQUA RESISTANCE» μετά την πρότασή της για έργο αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα (στην περιοχή μεταξύ Βαρειάς – Κάτω Μυρτιάς και Καλλιθέας) υπέβαλλε αίτηση περιβαλλοντικών όρων αναρτώντας στο περιβαλλοντικό μητρώο την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο που προτείνει στην Αμβρακία. Η σχετική διαβούλευση πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για ένα έργο (μέγιστης ισχύος έγχυσης 519 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 452 MW) με κόστος κατασκευής που υπολογίζεται στα 674 εκατ. € που χωροθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Φυτειών και Αμφιλοχίας. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη του έργου προβλέπει την κατασκευή του κάτω ταμιευτήρα σε απόσταση σχεδόν ενός χιλιομέτρου από τον οικισμό Ρίβιο, ενώ η κατασκευή του άνω ταμιευτήρα προβλέπεται σε τοποθεσία 5 χλμ βορειονατολικά από το Ρίβιο στην περιοχή του όρους Πεταλάς, περίπου 3,5 χιλιόμετρα νότια από την Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αντλησιοταμίευση λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, δηλαδή να χρησιμοποιείται το πλεονάζον ρεύμα των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά ) για την άντληση του νερού προς των άνω ταμιευτήρα και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όταν τις ώρες που δεν δουλεύουν οι ΑΠΕ, το νερό θα «αφήνεται» προς τον κάτω ταμιευτήρα.

Το έργο θα πρέπει να αναφερθεί ότι βρίσκεται εντός του Βιοτόπου Corine «Λίμνη Αμβρακία» και του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Πεταλάς (Αμφιλοχίας-Κεχρινιάς-Παπαδάτου-Στάνου)». Σύμφωνα πάντως με όσα αναφέρονται στη μελέτη του έργου, από την ίδια την εταιρεία, το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα του σχεδιασμού του έργου είναι ότι στη φάση της λειτουργίας του δεν θα επηρεάσει τη λίμνη Αμβρακία, καθώς δεν πρόκειται η φυσική λίμνη να λειτουργήσει ως κάτω ταμιευτήρας του έργου.

Στην ουρά και άλλα έργα

Πάντως η περιοχή της λίμνης Αμβρακίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον για άλλα έργα αντλησιοταμίευσης. Η ίδια εταιρεία, η «AQUA RESISTANCE IKE» όπως και η «Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών Ηπείρου» έχουν αιτηθεί από τη ΡΑΕ να λάβουν άδεια παραγωγού για δύο ακόμη έργα που χωροθετούνται στην άλλη πλευρά της λίμνης, μεταξύ της Κατούνας και της Λίμνης. Ωστόσο αυτά τα έργα μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει αυτή την άδεια από τη ΡΑΕ προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την περιβαλλοντικής τους αδειοδότηση.

Αντιδράσεις

Το να κατατίθενται προτάσεις για νέα ενεργειακά έργα δεν είναι κακό, ούτε φυσικά κάτι μεμπτό. Τουλάχιστον θεωρητικά. Ωστόσο όπως έχει επισημανθεί είναι εντυπωσιακή η ευκολία με την οποία η ΡΑΕ δίνει άδειες παραγωγού για έργα, που αν θεωρητικά αδειοδοτούνταν περιβαλλοντικά και κατασκευάζονταν θα κάλυπταν τις ενεργειακές ανάγκες για έξι Ελλάδες…. Παράλληλα η απουσία επικαιροποιημένου χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με τη σωρεία των προτεινόμενων έργων, δίνουν -και όχι άδικα- την εντύπωση πως δυνητικά, αν δηλαδή υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα, η Αιτωλοακαρνανία θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

Με αυτό το σκεπτικό οι Δήμοι Αγρινίου και Θέρμου αντιτίθενται στα έργα αντλησιοταμίευσης, που έχουν προταθεί στην Τριχωνίδα, συνυπολογίζοντας επίσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και η λειτουργία αυτών των έργων όταν μάλιστα μιλάμε για περιοχές του δικτύου Natura, όπως είναι εξάλλου και η Αμβρακία.

Με την ίδια λογική καταγράφεται αντίδραση σε ένα ακόμη έργο ΑΠΕ, την εγκατάσταση 50 ανεμογεννητριών στην περιοχή μεταξύ των λιμνών Καστρακίου και Κρεμαστών, που προωθείται αυτή την περίοδο στην εταιρεία «ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», και αφορά την περιοχή εκατέρωθεν του Αχελώου, δηλαδή και την περιοχή του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Αμφιλοχίας.

Τι ισχυρίζεται η εταιρεία για το «ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα»

Στο έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «ΠΕΤΑΛΑΣ», σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τα όσα ισχυρίζεται η εταιρεία, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του σχεδιασμού του είναι ότι λειτουργεί σε κλειστό υδραυλικό κύκλωμα, μεταξύ ανεξάρτητων άνω και κάτω δεξαμενών, χωρίς να επιβαρύνουν λειτουργικά τη Λίμνη Αμβρακία. Το αρχικό γέμισμα των συστημάτων πραγματοποιείται εφάπαξ με τη χρήση πλωτής αντλίας, εξασφαλίζοντας ότι καμία καθημερινή λειτουργική αλληλεπίδραση με τη λίμνη δεν λαμβάνει χώρα στη συνέχεια. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, διασφαλίζει την οικολογική ακεραιότητα της λίμνης, αποτρέποντας οποιαδήποτε επίπτωση σε ευαίσθητους υδροβιότοπους, την ιχθυοπανίδα ή άλλα στοιχεία της υδροβιολογικής ισορροπίας του φυσικού αποδέκτη.

Από την πλευρά της εταιρείας γίνεται λόγος για ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την εξής αιτιολόγηση: «Σε αντίθεση με άλλα συστήματα αντλησιοταμίευσης που αντλούν και αποδίδουν καθημερινά απευθείας μεγάλες ποσότητες νερού από φυσικές λίμνες ή ταμιευτήρες, οι παρούσες εγκαταστάσεις λειτουργούν αυτόνομα και κυκλικά, επαναχρησιμοποιώντας το ίδιο αποθηκευμένο νερό εντός των δύο δεξαμενών τους. Η συγκεκριμένη προσέγγιση όχι μόνο περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων, αλλά τα καθιστά συμβατά με τις αρχές βιωσιμότητας και τη στρατηγική διατήρησης των υδάτινων πόρων, καθιστώντας τα ως εμβληματικά έργα Κυκλικής Οικονομίας ενισχύοντας την κοινωνική αποδοχή και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Για την αρχική πλήρωση των δεξαμενών των έργων αντλησιοταμίευσης, έγινε η επιλογή πλωτής αντλίας έναντι της κατασκευής μόνιμου έργου υδροληψίας η οποία προσφέρει σημαντικά κατασκευαστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Η πλωτή αντλία τοποθετείται προσωρινά στη λίμνη-πηγή νερού και επιτρέπει την ευέλικτη υδροληψία μέσω πλωτής κατασκευής, χωρίς να απαιτείται εκσκαφή, θεμελίωση ή διαμόρφωση στο πρανές και τον πυθμένα της λίμνης. Κατά συνέπεια, αποφεύγεται η μόνιμη αλλοίωση της παρόχθιας ζώνης, ενώ μειώνονται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος εγκατάστασης.

Η χρήση πλωτής αντλίας προσφέρει επίσης προσαρμοστικότητα στις διακυμάνσεις στάθμης της λίμνης, εξασφαλίζοντας σταθερή αναρρόφηση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, μπορεί να αποξηλωθεί πλήρως, αφήνοντας μηδενικό κατασκευαστικό αποτύπωμα. Επομένως, αποτελεί τεχνικοοικονομικά άρτια λύση για περιορισμένης διάρκειας υδροληψίες, όπως αυτή της αρχικής φόρτισης δεξαμενών, χωρίς τις επιπτώσεις και το κόστος μιας μόνιμης εγκατάστασης.

Η επιλογή κατασκευής ανεξάρτητης δεξαμενής αντί της απευθείας χρήσης της λίμνης έγινε, κυρίως για οικολογικούς λόγους, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εν λόγω έργου και των επιπτώσεων του στο οικοσύστημα της λίμνης της Αμβρακίας. Η τροφοδότησή της νέας δεξαμενής θα γίνεται με αργούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους την περίοδο βροχοπτώσεων και εφάπαξ. Αυτό θα επιτρέψει την ισορροπία μεταξύ εισροών και απωλειών λόγω εξάτμισης , διασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία του έργου αντλησιοταμίευσης ακόμα και σε περιόδους χαμηλών υδάτινων αποθεμάτων».

Δημήτρη Παπαδάκη – εφημερίδα “Συνείδηση”