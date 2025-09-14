Στο ρυθμό του μπάσκετ το Αγρίνιο: Θριαμβευτικό Σάββατο στο Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Η καρδιά του μπάσκετ χτύπησε δυνατά το Σάββατο στο Αγρίνιο με θριαμβευτικές εμφανίσεις στο 7ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», όπου όλα τα έσοδα θα διατεθούν στη «Φλόγα».

Χθες, Σάββατο (13.9.25) στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης", διεξήχθη με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό το 7ο Τουρνουά Αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα", αφιερωμένο στη μνήμη της Μαργαρίτας, που παραμένει πάντα στις καρδιές όλων. Όλα τα έσοδα από τη διοργάνωση διατέθηκαν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα".

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο χθεσινούς αγώνες:

Στον πρώτο αγώνα, οι Vikos Falcons αντιμετώπισαν τη Δόξα Λευκάδας. Ο αγώνας ξεκίνησε δυναμικά με τους Vikos Falcons να προηγούνται 15-7 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο ημίχρονο η διαφορά έφτασε στους 12 πόντους, 34-22.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμά τους με 48-39, για να ολοκληρωθεί ο αγώνας με τελικό σκορ 69-54, χαρίζοντας τους τη θέση στον τελικό του τουρνουά.

Ο δεύτερος αγώνας έφερε αντιμέτωπους τον Πρωτέα Βούλας και τον Κόροιβο Αμαλιάδας. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 24-20 υπέρ του Πρωτέα Βούλας, ενώ στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 46-38.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 62-60, με τον Πρωτέα Βούλας να διατηρεί το προβάδισμά του και τελικά να παίρνει τη νίκη με 89-87, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό.

Το τουρνουά συνεχίζεται σήμερα με την αναμέτρηση της U14 του Α.Ο. Αγρινίου με την U14 του Κρόνου Αγρινίου στις 14:30, ενώ στις 17:00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός και στις 19:00 ο μεγάλος τελικός, όπου οι Vikos Falcons θα αντιμετωπίσουν τον Πρωτέα Βούλας.

Το 7ο Τουρνουά Αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα" συνεχίζει να τιμά τη μνήμη της Μαργαρίτας και να στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης, ενώ οι αγώνες προσφέρουν θέαμα και συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους.