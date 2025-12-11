Στο «Rouk Zouk» συγχωριανός της Ζέτας Μακρυπούλια: «Είσαι εσύ από τη δική μου Ποταμούλα Αγρινίου;»

Μία απρόσμενη τηλεοπτική συνάντηση συγχωριανών στο «Rouk Zouk», όταν η Ζέτα Μακρυπούλια συνάντησε τον Κωνσταντίνο Ηλιού, ρωτώντας τον: «είσαι εσύ από την Ποταμούλα, τη δική μου Ποταμούλα Αγρινίου;».

Το παραπάνω σκηνικό σημειώθηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου 2025 από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με την παρουσιάστρια και τον παίκτη της μιας ομάδας να έχουν έναν πολύ όμορφο διάλογο για το χωριό τους, την Ποταμούλα Αγρινίου.

Κι αφού διαπίστωσαν πως και οι δύο έκαναν Πάσχα στο χωριό -κάτι σχολιάστηκε από συγγενείς και φίλους τους- έστειλαν φιλιά σε όλους που τους έβλεπαν εκείνη την ώρα.

Δυστυχώς, το φινάλε της ομάδας του Κωνσταντίνου ήταν πρόωρο αφού δεν κατάφεραν να προχωρήσουν όμως η Ζέτα ακόμη και την ώρα του αποχωρισμού έδειξε το πόσο υπερήφανη είναι για τα πάτρια εδάφη.

Δείτε το βίντεο: