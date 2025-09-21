Στο ραντάρ του Γεωργιάδη, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Πιάστηκε» στα «πράσα» χωρίς κράνος

Στο ραντάρ του Άδωνη Γεωργιάδη, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, όπου βόλτα της τραγουδίστριας χωρίς κράνος έδωσε πάσα στον υπουργό Υγείας για νέα ανάρτηση.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πήρε αφορμή για να αναφερθεί στην ασφαλή οδήγηση από δημοσίευμα με φωτογραφίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη να οδηγεί τη βέσπα της χωρίς να φορά κράνος.

Οι φωτογραφίες αυτές, από μια βόλτα της τραγουδίστριας με τη βέσπα και συνεπιβάτη τον σύντροφό της Νίκο Συρίγο, του έδωσαν το έναυσμα για να αναφερθεί στην ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Υγείας για τη σημασία οι οδηγοί δικύκλων να τηρούν το νόμο και να φορούν πάντα το κράνος τους.

Αναλυτικά, τι έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη

"Καταρχήν εύχομαι στην κα Ζουγανέλη και στον @niksirigos να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος: https://formedia.gr/2025/09/16/eleonora-zouganeli-nikos-syrigos-volta-sto-kentro-tis-athinas-me-ti-vespa-tis-tragoudistrias-fotografies/ το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει καμπάνια για αυτό, έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή και έχει εισηγηθεί αυστηρούς νόμους. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον αλλά διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να σώζουμε ζωές.

Και συνέχισε: "Κάθε μέρα, νέοι κυρίως άνθρωποι, είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται πολύ σοβαρά, επειδή απλά δεν φορούσαν κράνος. Τα περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ από τροχαία καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν θα κατέληγαν εκεί εάν δεν έδειχναν τόσο ανεύθυνη συμπεριφορά. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό".

