Στο πλευρό του Προέδρου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου ο Σύλλογος ΟΤΑ Ναυπακτίας - Δωρίδας

Ο Σύλλογος ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας τάσσεται υπέρ του Προέδρου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ναυπακτίας & Δωρίδας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, απέναντι στις απαράδεκτες, ρεβανσιστικές και προκλητικές επιθέσεις που δέχθηκε από τους πρώην δημάρχους και νυν δημοτικούς συμβούλους κατά τη συζήτηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι επιθέσεις αυτές δεν είναι μόνο ενάντια στον Πρόεδρο, είναι ενάντια στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους που εκπροσωπούν.

Οι προσωπικές επιθέσεις, οι προσβολές και οι απόπειρες εκφοβισμού δεν συνάδουν με το ήθος και τη δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε σε μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τους θεσμούς και τους ανθρώπους που τη στηρίζουν καθημερινά.. Τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες.

Ο συνδικαλισμός είναι θεμέλιο της δημοκρατίας και οι εκπρόσωποί του δεν μπορεί να γίνονται στόχοι μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και του ελεύθερου συνδικαλισμού αποτελεί κοινό καθήκον όλων μας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Κανένας μόνος του απέναντι σε απειλές και εκφοβισμούς. Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας".