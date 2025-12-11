Στο πλευρό των αγροτών του Ευήνου ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου

Επιστολή έδωσε στην δημοσιότητα ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, ο οποίος εκφράζει την συμπαράστασή του στους αγρότες. Η επιστολή έχει ως εξής:

“O Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και o Πρόεδρός του Κωνσταντίνος Πασιόπουλος, εκφράζουν τη βαθιά μας συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα που δίνετε στο Μπλόκο του Ευήνου. Κατανοούμε πλήρως το δίκαιο των αιτημάτων σας και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια.

Ο αγώνας σας δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά ολόκληρη την τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι επιχειρηματίες αποτελούμε κρίκους της ίδιας αλυσίδας· όταν πλήττεται ένας κρίκος, επηρεάζεται το σύνολο. Στεκόμαστε στο πλευρό σας, υποστηρίζουμε τα αιτήματά σας και δηλώνουμε ότι ως Σύλλογος θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη στήριξη της τοπικής παραγωγής, της ανάπτυξης και της δικαιοσύνης για όλους”.