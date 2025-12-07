Στο πλευρό των αγροτών το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι στο πλευρό των αγροτών και γι αυτό εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού μας, αλλά και όλης της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα που απειλούν άμεσα την επιβίωση και το εισόδημά τους.

Η εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα, οι συνεχείς καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει πλήξει την αξιοπιστία του οργανισμού και έχει αφήσει χιλιάδες δικαιούχους απλήρωτους ή αδικημένους, οξύνουν δραματικά την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Ευθύνες δεν μπορούν να αποσιωπηθούν.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πλήγμα που δέχονται οι κτηνοτρόφοι από τη σφαγή αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς, χωρίς επαρκή μέτρα πρόληψης, χωρίς άμεση κρατική στήριξη και χωρίς αποζημιώσεις που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος και την απώλεια εισοδήματος.

Τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά συνολικά την κοινωνία. Η αποδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής πλήττει τη διατροφική επάρκεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός αγώνας όλων των εργαζομένων απέναντι στην ακρίβεια, τη φτωχοποίηση και τις πολιτικές που θυσιάζουν τις κοινωνικές ανάγκες προς όφελος οικονομικών συμφερόντων.

Καλούμε την κυβέρνηση:

να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να υπάρξει άμεση απόδοση ευθυνών,

να προχωρήσει άμεσα σε πλήρεις και δίκαιες πληρωμές προς όλους τους δικαιούχους ,

, να αποζημιώσει στο 100% τους κτηνοτρόφους για τη σφαγή αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς ,

, και να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής.

Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων και στεκόμαστε στο πλευρό τους στον αγώνα για αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση.