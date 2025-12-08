Στο πλευρό των αγροτών ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας και όλης της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, διεκδικώντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος είναι και δικά μας προβλήματα:

Αυξημένο κόστος παραγωγής: Οι υψηλές τιμές σε καύσιμα, ενέργεια και εφόδια καθιστούν την παραγωγή ασύμφορη.

Χαμηλές τιμές πώλησης: Οι τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί είναι εξευτελιστικές.

Πληρωμές και αποζημιώσεις: Η μη έγκαιρη καταβολή τους δυσκολεύει την επιβίωση.

Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε ότι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα των οικογενειών να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια και να τους εξασφαλίσουν πρόσβαση στην ποιοτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Διεκδικούμε μαζί σας:

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Δίκαιες τιμές στα προϊόντα.

Ανθρώπινη ζωή στην ύπαιθρο, με σχολεία, ιατρεία και υποδομές.

Στεκόμαστε στο πλευρό σας στον δίκαιο αγώνα σας!