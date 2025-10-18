Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 24 ωρών ο Αγρινιώτης Φώτης Ζησιμόπουλος

Στην Ελληνική αποστολή που συμμετέχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ωρών συμμετέχει ο Αγρινιώτης αθλητής Φώτης Ζησιμόπουλος, που διεξάγεται στην Γαλλία.

Ο Φώτης έχει κερδίσει δύο φορές της Σπάρταθλον, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τον Δεκέμβριο του 2023 συμμετείχε σε ανάλογο αγώνα με αυτόν που ξεκίνησε σήμερα το πρωί (Σάββατο 18.10.25) στην Ταϊπέι, όπου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, καλύπτοντας σε 24ώρες 292,254 χιλιόμετρα.

Ζωντανά η μετάδοση των αποτελεσμάτων του αγώνα ΕΔΩ