Στο νοσοκομείο ο Σάκης Κατσούλης - Όσα αποκάλυψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο πρώην νικητής του «Survivor», Σάκης Κατσούλης, όπως αποκάλυψε η αρραβωνιαστικιά του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Για όσους δεν γνωρίζουν, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο πρώην νικητής του Survivor και επιχειρηματίας προχώρησε σε μια δυσάρεστη ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο κοινό του και στον κοντινό του κύκλο. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έπειτα από ειδικές εξετάσεις, η διάγνωση έδειξε ότι πάσχει από «Αιφνίδια βαρηκοΐα», πράγμα που όπως ανέφερε, δεν οφείλεται σε κάτι συγκεκριμένο – δείτε εδώ την ανάρτησή του.

Γιατί βρέθηκε στο νοσοκομείο ο Σάκης Κατσούλης

Όπως έκανε γνωστό λοιπόν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μέσα από την ανάρτησή της στα social media, ο Σάκης Κατσούλης επισκέφτηκε το νοσοκομείο προκειμένου να κάνει αξονική, έτσι ώστε οι γιατροί να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει με την υγεία του. Στο στιγμιότυπο η σύντροφός του έχει βάλει ένα emoji ματάκι και ένα emoji προσευχής καθώς εύχεται να πάνε όλα καλά. Δείτε την φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο:

Τι αποκάλυψε ο Σάκης Κατσούλης μέσα από τις αναρτήσεις του για το πρόβλημα υγείας του

Ο Σάκης Κατσούλης μετά την αποκάλυψη του προβλήματος που αντιμετωπίζει, θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως δεν περίμενε τέτοια ανταπόκριση:

«Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα!! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου… Μου δώσατε πολύ δύναμη…!! Επίσης δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο!! Τελικά το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και το χειρότερο ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής. Παρ’ όλα αυτά από τα χιλιάδες μηνύματα και εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ να απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση, που πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα… Πίστη και υπομονή…».

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο Σάκης Κατσούλης έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, και σημείωσε μεταξύ άλλων πως εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα υγείας.

«Μερικές φορές, όσο κι αν προσπαθείς, κάποια πράγματα δεν είναι μόνο στο χέρι σου. Υ.Γ: Και εκεί που πήγα να ηρεμήσω λίγο μπας και επανέλθει η ακοή μου… Δεν πειράζει, keep going. Δεν πήγε καλά αυτό», σημείωσε ο Σάκης Κατσούλης στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πηγή: youweekly.gr