Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Όπως ενημερώνει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Κότσιρας με τον οποίο βρίσκονται σε περιοδεία, ο Νίκος Πορτοκάλογλου υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας.

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Κότσιρας και συνεχίζει ευχόμενος ταχεία ανάρρωση:

«Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η ανάρτησή του ο Γιάννης Κότσιρας.