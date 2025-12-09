Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης: Εκτός εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπως ενημέρωσε ο ίδιος τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε πως ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό στα νεφρά, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζει σήμερα από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σύμφωνα, μάλιστα, με ανακοίνωση του ΣΚΑΙ, τη θέση στην εκπομπή θα πάρει σήμερα ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Φλώρινα και φέρνει στο επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες και προβλήματα που χρονίζουν. Εκτάκτως, σήμερα από το studio, συντονίζει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι λίμνη της Μακεδονίας και η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πνιγμών, με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία να έχουν θορυβηθεί.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το ατύχημα, ξεκίνησε να παίζει τένις και πια είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα».

