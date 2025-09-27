Στο Νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος – Συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας, Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

