Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο
Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Όπως επίσης μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το γλέντησε ο Νικολά Σαρκοζί: Έκανε αποχαιρετιστήριο πάρτι λίγο πριν μπει φυλακή

Το γλέντησε ο Νικολά Σαρκοζί: Έκανε αποχαιρετιστήριο πάρτι λίγο πριν μπει φυλακή

Ένα μικρό αποχαιρετιστήριο πάρτι διοργάνωσε ο Νικολά Σαρκοζί με κοντινούς του συνεργάτες και υποστηρικτές του, λίγες μέρες πριν την είσοδό του στη φυλακή, με τον Εμανουέλ Μουλέν να δίνει το παρόν

12 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;