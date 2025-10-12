Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Όπως επίσης μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ertnews.gr