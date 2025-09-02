Στο νοσοκομείο 19χρονος που τραυματίστηκε με τζετ σκι σε παραλία του Ρεθύμνου

Σοβαρό περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 19χρονος με τζετ σκι σε παραλία του Ρεθύμνου, ερευνούν οι Λιμενικές Αρχές.

Αναλυτικότερα, το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου, στο βόρειο μέτωπο, εντός των ορίων της πόλης, αναφέρει το CretaLive.

Ο 19χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ από το Λιμεναρχείο διατάχθηκε να σταματήσουν οι δραστηριότητες εντός του νερού, στον τόπο του ατυχήματος έως ότου εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

