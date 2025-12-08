Στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου οι μελισσοκόμοι της Αιτωλοακαρνανίας με τα φορτηγά τους – «Για τα παιδιά μας, ρε γα@@@@!»

Κάλεσμα για συμμετοχή στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου Αγρινίου απευθύνει ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Αιτωλοακαρνανίας.

«Όλοι οι ενεργοί συνάδελφοι να έρθουν με τα φορτηγά του να διεκδικήσουν το μέλλον τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση μα το κάλεσμα να ορίζεται για σήμερα Δευτέρα (7.8.25) στις 19:30.

Η ανακοίνωση που υπογράφει για το Δ.Σ. ο πρόεδρος Δημήτρης Νικολάου:

Ο Μελισσοκομικός Κλάδος ως αναπόσπαστο κομμάτι του Πρωτογενούς Τομέα αντιμετωπίζει τα ίδια και περισσότερα προβλήματα με τους Γεωργούς. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κοινές διεκδικήσεις που πλέον εκφράζονται με την τελευταία και δυσκολότερη επιλογή, των μπλόκων. Ευτυχώς και πιο αποτελεσματική έναντι στην υπεροψία, ψευτιά και εκ των νομοθετημάτων ανθελληνική αντιμετώπιση των κυβερνώντων.

Διότι «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος».

Θα έπρεπε να ακολουθήσουν τις κινητοποιήσεις όλοι οι κλάδοι της χώρας είτε αυτός λέγεται φορτηγατζής με τα πανάκριβα καύσιμα, είτε δάσκαλος με τις ελλείψεις, είτε γιατρός του δημοσίου με υποστελεχωμένα νοσοκομεία, είτε υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα που θα δουλεύει «προαιρετικά» 13ωρο, είτε συνταξιούχος και φυσικά, οι μελλοντικοί εν δυνάμει συνταξιούχοι με τα 400 και 600€ !!!

Άρα ΟΛΗ η κοινωνία.

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας για όλα τα παραπάνω, θα ενταχθεί στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου ΣΗΜΕΡΑ Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου στις 19:30 ενισχύοντας το μπλόκο.

Καλεί όλους τους ενεργούς συναδέλφους να έρθουν με τα ΦΟΡΤΗΓΑ τους να διεκδικήσουν το μέλλον τους.

Προσκαλεί επίσης, κάθε Αιτωλοακαρνάνα πολίτη να έρθει. Ο αγώνας των αγροτών αφορά και την δική του ευμάρεια, αφού πρόκειται για την ποιότητα και τις τιμές των τροφίμων που καταναλώνει.

Η ισότητα και η ισονομία αφορά όλους.

Για τα παιδιά μας, ρε γ@#@…!!!