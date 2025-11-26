Στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα Σταρακά και Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε χθες μαζί με τις γυναίκες – βουλευτές του κόμματος στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα (που κατάγονταν από το Αγρίνιο) έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε από τον κακοποιητή της, προκειμένου να αφήσουν λουλούδια. Με αφορμή φυσικά την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή της με έναν τραγικό τρόπο που αποκάλυψε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενώ πρόσθεσε πως η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα» πρόσθεσε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Αποδώσαμε φόρο τιμής στη μνήμη της Κυριακής και κάθε άλλης γυναίκας θύμα απάνθρωπων πράξεων. Σήμερα ενώνουμε ξανά τη φωνή μας. Όχι από υποχρέωση, αλλά από βαθιά ανάγκη. Για όλες εκείνες που μίλησαν και δεν ακούστηκαν. Για όσες σιώπησαν γιατί φοβήθηκαν. Για όσες δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και να ακουστούν» ανέφερε από την πλευρά της η Χριστίνα Σταρακά και πρόσθεσε : «Η βία δεν είναι «προσωπική υπόθεση». Δεν είναι «στιγμιαίος θυμός». Δεν είναι «υπερβολή». Είναι μια πληγή που διαπερνά οικογένειες, κοινωνίες, γενιές και οφείλουμε να την πολεμήσουμε με αποφασιστικότητα, θεσμική τόλμη και συλλογική ευθύνη».

Εφημερίδα «Συνείδηση»