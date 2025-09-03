Στο Μεσολόγγι το Παγκόσμιο Air Rally του 2028 - Θετικά σχόλια για την τοπική αερολέσχη στη Φεράρα της Ιταλίας

Ιδιαίτερα σημαντική και θετικά σχόλια από την οργανωτική επιτροπή της Παγκόσμιας Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.), απολαμβάνει η ελληνική παρουσία στο «27ο Παγκόσμιο Air Rally» που διεξάγεται στην Ιταλική πόλη Ferrara.

Η Εθνική Ομάδα «Γενικής Αεροπορίας» που συμμετέχει με τρία πληρώματα, μεταξύ των οποίων και η Αερολέσχη Μεσολογγίου, συνεχίζει την αγωνιστική διαδικασία που άρχισε στις 28/8 και τελειώνει στις 6/9.

Όπως τονίζεται σε ενημέρωση της Αερολέσχης Μεσολογγίου, ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε η επιστολή και το ξενόγλωσσο ενημερωτικό υλικό, που απέστειλε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος , προς την Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας της Παγκόσμιας Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.), με την οποία χαιρετίζει την απόφαση ανάθεσης του Παγκόσμιου AirRallyτου 2028, στην Ελλάδα , στην Π.Δ.Ε., στην Πόλη μας.

Εξαιρετική όμως εργασία επιτελούν οι εκπρόσωποι της Αερολέσχης , κ. Αλεξάνδρα Τασιοπούλου και κ. Αιμίλιος Οικονομίδης, οι οποίοι με την άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας και την τεράστια αεροπορική και οργανωτική εμπειρία, καταγράφουν χρησιμότατα στοιχεία. Σήμερα 3 – 9 – 25 θα έχουν συνάντηση εργασίας με την Επιτροπή της F.A.I., προκειμένου να ακούσουν τις επίσημες θέσεις σε ότι αφορά θέματα υποδομών και οργανωτικών – εκτελεστικών διαδικασιών της εκδήλωσης του 2028.

Οι πρώτες εικόνες και συμπεράσματα δείχνουν ότι μπορούμε να παλέψουμε γι’ αυτή τη σημαντική εκδήλωση, που θέτει την Ελλάδα και την περιοχή μας, στον παγκόσμιο αεραθλητικό χάρτη, και να ανταποκριθούμε πέρα από κάθε προσδοκία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η έγκαιρη συνεργασία και βοήθεια, στο μέτρο του δυνατού, από τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς .

Είναι βέβαιο ότι η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.), η οποία διακονεί αυτή την εθνική προσπάθεια , η Αερολέσχη Μεσολογγίου και άλλοι φορείς του εθελοντισμού, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία.