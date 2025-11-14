Στο Μεσολόγγι σκοπευτικοί αγώνες με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα

Το Μεσολόγγι φιλοξένησε, την Κυριακή που μας πέρασε 9 Νοεμβρίου, τον 3ο από τους τέσσερις συνολικά διασυλλογικούς αγώνες Σκοποβολής 300 μέτρων τυφέκιο.

Σε ανακοίνωση του Σκοπευτικού Ομίλου Αιτωλοακαρνανίας αναφέρεται:

Το επίπεδο υψηλό, οι συμμετοχές πάρα πολλές, εμείς φροντίσαμε από την πλευρά μας ,για την ευχάριστη διαμονή και την πληρέστερη όσο το δυνατόν διοργάνωση.

Σερί 10 επίσημων αγώνων σε όλη την Ελλάδα, με τον αθλητή μας Καρακίτσο Ευάγγελο να συμμετέχει και να φέρνει ισάριθμα μετάλλια σε όλους. Και σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν, στην κατηγορία ανοιχτών σκοπευτικών τυφεκίου 300 μέτρων, ήρθε τρίτος και του απονεμήθηκε το χάλκινο μετάλλιο. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στους αθλητές μας και ευχαριστούμε όλους τους αθλητές που μας τίμησαν από τους σκοπευτικούς συλλόγους , ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-Αιτωλοακαρνανία, ΑΣΟΚ Άρτεμις Καρδίτσα, Αγωγή-Αττική, BUDO-Ιωάννινα, Εύριπος-Χαλκίδα, ΑΣΟ ΕΛΙΤ-Αττική, ΟΦΣ-Κέρκυρας, ΣΣ Βύρωνα, ΣΚΟΡ-Ρόδου, Εύανδρος-Τρίπολη, Σάρισα-Θεσσαλονίκη, ΣΚΒΕ- Θεσαλλονίκη, ΜΛΠΣ- Θεσσαλονίκη και Α.Σ. Κοζάνης προερχόμενοι από τις πόλεις, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι, Τρίπολη, Καρδίτσα, Αθήνα, Κοζάνη και Κέρκυρα. Ακολουθούν φωτογραφίες από τον αγώνα και τις βραβεύσεις.

Δείτε φωτογραφίες: