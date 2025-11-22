Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Μεγάλες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Τη Δυτική Ελλάδα «σφυροκοπά» το κύμα έντονης κακοκαιρίας, αφήνοντας στο πέρασμά του πλημμύρες, κατολισθήσεις, εγκλωβισμούς πολιτών και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς και απάντληση υδάτων, ενώ μπαράζ μηνυμάτων του 112 δέχθηκαν οι κάτοικοι περιοχών της Ηπείρου. Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το meteo.gr, στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας καταγράφηκαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 – 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας. Διαβάστε: https://t.co/pzxNUW0x5L pic.twitter.com/dDCkTeKCAG — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) November 21, 2025

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν χρόνο. Σε σύγκριση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ρεκόρ για τον πιο βροχερό Νοέμβριο των τελευταίων 25 ετών.

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις σε κεντρικό οδικό άξονα – Πλημμύρισαν επιχειρήσεις και σπίτια

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν στη σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες.

Ωστόσο, καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού εξακολουθεί να είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Σήμερα, Σάββατο, θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος και η Περιφέρεια ζητούν να κηρυχθεί η Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρηςείχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία».

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 στην Ήπειρο

Απέναντι από την Κέρκυρα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Φιλιππιάδα είναι μια περιοχή που πνίγηκε στα νερά και τις λάσπες. Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν σε Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα, με την Πυροσβεστική να έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, την ώρα που τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα.

Μηνύματα του 112 κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων και του Περιφερειάρχη στάλθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε Άρτα Πρέβεζα και Γιάννενα καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις παραμένουν ισχυρές με τον Δήμο Ζηρού να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι στην Ήπειρο.

Δρόμοι «ποτάμια», πλημμυρισμένα χωράφια και φερτά υλικά τα οποία κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα

Η κακοκαιρία κινήθηκε ανατολικότερα, πέρασε από την άλλη μεριά της Πίνδου και έπληξε τα ορεινά της Καλαμπάκας.

Αποκλεισμένα χωριά είναι τα χωριά του Δήμου Μετεώρων. Τα ορμητικά νερά των ποταμών της περιοχής του Ασπροποτάμου αλλά και τα ρέματα της περιοχής έχουν υπερχειλίσει και έχουν περάσει πάνω από τις γέφυρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία κατά διαστήματα.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ γίνονται προσπάθειες από μηχανήματα της Περιφέρειας αλλά και του δήμου που βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν κάποιες ζημιές που έχουν γίνει.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό – Πέφτει η στάθμη του νερού του Αλιάκμονα

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν πριν από λίγη ώρα κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς. Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κοπάσει, και η στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα έχει παρουσιάσει μικρή υποχώρηση επιτρέποντας στους κατοίκους και τις αρχές να ανασάνουν. Παρότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τα συνεργεία όλων των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παραμένουν επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η καταγραφή των ζημιών, μια διαδικασία όμως που καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη να ολοκληρωθεί όσο δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το νερό από τις πληγείσες εκτάσεις. Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ώστε μόλις είναι εφικτό, να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές.

Παρά την εκτόνωση των φαινομένων, οι τοπικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν. Πρόβλημα εντοπίζεται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα. Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Δρόμοι – ποτάμια στη Βόνιτσα

Σε εξέλιξη είναι το έντονο καιρικό φαινόμενο στη Βόνιτσα καθώς από τις ισχυρές βροχοπτώσεις προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Αποτέλεσμα είναι να πλημμυρίσουν δρόμοι αλλά και υπόγεια σπιτιών. Η Π.Υ. Λευκάδας δέχεται συνεχώς κλήσεις από ανθρώπους που είτε βρίσκονται σε δυσχερή θέση είτε για την άντληση υδάτων από τα σπίτια τους.

Νωρίτερα δέχτηκαν κλήση για τη διάσωση έναν βοσκό στην περιοχή του Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Με τη πτώση των υδάτων κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το σημείο.

Επίσης μετέφεραν με ασφάλεια στο σπίτι τους μαθητές από φροντιστήριο τους , ενώ βοήθησαν και κάποιους οδηγούς που ήταν τρομοκρατημένοι στην παλιά εθνική οδό λόγω της έντασης των πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκαδας (ΕΜΟΔΕ) μετέβη στην Βόνιτσα καθώς υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστεί, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης – Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

– Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

– Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Πυροσβεστική: 367 κλήσεις κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr .

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr.

